Данные миллиона клиентов МТС-банка утекли в сеть, подтвердил РКН

Роскомнадзор подтвердил крупную утечку данных клиентов МТС-банка.В Роскомнадзоре проводили проверку по факту утечки данных клиентов МТС-банка и подтвердил, что утечка данных почти миллиона клиентов МТС-банка действительно имела место быть.