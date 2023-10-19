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Данные миллиона клиентов МТС-банка утекли в сеть, подтвердил РКН

Данные миллиона клиентов МТС-банка утекли в сеть, подтвердил РКН

Роскомнадзор подтвердил крупную утечку данных клиентов МТС-банка.В Роскомнадзоре проводили проверку по факту утечки данных клиентов МТС-банка и подтвердил, что утечка данных почти миллиона клиентов МТС-банка действительно имела место быть.

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