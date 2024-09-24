Гросси заявил, что намерен посетить Иран в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы может состояться его визит в Иран, в настоящее время работа над организацией этого визита уже идет полным ходом, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, 24 сентября сообщает РИА Новости.
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