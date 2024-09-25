Молодую петербурженку и её подругу изнасиловали в собственной квартире

Две молодые девушки стали жертвой насильников. Всё произошло прямо в квартире одной из пострадавших.В ночь на вторник, 24 сентября, в полицию поступило сообщение о шуме и скандале в одной из квартир пятиэтажки во 2-м Рабфаковском переулке.