Кобяков: ОПК России по своей эффективности превосходит все страны НАТО

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России по своей эффективности превосходит все страны НАТО. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
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