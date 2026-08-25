Кобяков: ОПК России по своей эффективности превосходит все страны НАТО

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России по своей эффективности превосходит все страны НАТО. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.