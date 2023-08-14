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Дагестан получил 5 млрд рублей на развитие Дербента по поручению Путина

Дагестан получил 5 млрд рублей на развитие Дербента по поручению Путина

Глава российского государства Владимир Путин распорядился выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета не менее 5 млрд рублей на развитие дагестанского Дербента, сообщается в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

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