Дагестан получил 5 млрд рублей на развитие Дербента по поручению Путина

Глава российского государства Владимир Путин распорядился выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета не менее 5 млрд рублей на развитие дагестанского Дербента, сообщается в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Глава российского государства Владимир Путин распорядился выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета не менее 5 млрд рублей на развитие дагестанского Дербента, сообщается в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
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