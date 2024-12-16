СК выявил новый эпизод финансовых махинаций в деле экс-ректора ВГУЭС

Следователи выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов в деле бывшего депутата законодательного собрания Приморья и экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии