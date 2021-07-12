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Рар объяснил, почему Польша и Прибалтика фатально изменили отношения Германии и РФ

Рар объяснил, почему Польша и Прибалтика фатально изменили отношения Германии и РФ

Отношения между Германией и Российской Федерацией претерпели серьезные изменения за последние 20 лет, поскольку Берлин, фактически являясь лидером Европейского союза, пытается отразить в своей внешней политике точку зрения Польши и Прибалтики.

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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Германия должна понять (как впрочем и все страны Европы) , что США это не ЕВРОПА !!!! и гоните её поганой метлой за океан . А НАТО это ими созданная организация только для выкачивания денег из Европы . Откройте свои глаза наконец .и включите разум . Без них США вообще нищая община полуобезьян одетых в светские костюмы . И ещё долги пусть отдадут , чужое золото и чужие деньги из банков . Гоните всех американцев из своих стран и заживёте богато . Не имейте дело с янками . Прерывайте все договора и не заключайте болье никогда . Полную изоляцию узурпаторам , возвращайте им их доллары , переходите только на свою валюту и валюту надёжных партнёров . Полное презрение американцам бузотёрам и пустобрёхам , лживым и трусливым .
Vladimir Lioubimcev
Не забывайте, что практически вся Западная европа покрыта американскими военными базами. Фактически Европа находится под американской военной оккупацией. НАТО - прикрытие этой оккупации...
Vladimir Lioubimcev
Прям, "фатально" изменили. А то в Германии не могли просчитать такой финал? А ведь Польшу и Прибалтику приняли в ЕС ТОЛЬКО ПОТОМУ, что те были крайне негативно и по-русофобски настроены против России. Именно это и сыграло ключевую роль, иначе не приняли бы в ЕС. Так что, лукавит Рар. Делает хорошую мину при плохой игре...
Дмитрий Марченко
Германия оккупирована и ее политика - это политика страны, которая себе не принадлежит, как бы немцы не пыжились, кстати, японцы в тоже положении бегущего египтянина

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