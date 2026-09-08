РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Экологически чистый транспорт вышел на два маршрута

Десятки новых электробусов вышли на шесть городских маршрутов. Два из них один пересекают Щукино и Хорошево-Мневники — №26 и №381.

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