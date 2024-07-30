Цыгане забаррикадировались и не пустили в дом инспекторов ГЖИ в Новосибирске

В Дзержинский районный суд Новосибирска поступил необычный иск Государственной жилищной инспекции Новосибирской области (далее – ГЖИ НСО), в котором изложена просьба «не препятствовать ГЖИ в осуществлении государственных полномочий и обеспечить доступ инспектора в жилое помещение».
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