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Вечерний Новосибирск

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Цыгане забаррикадировались и не пустили в дом инспекторов ГЖИ в Новосибирске

Цыгане забаррикадировались и не пустили в дом инспекторов ГЖИ в Новосибирске

В Дзержинский районный суд Новосибирска поступил необычный иск Государственной жилищной инспекции Новосибирской области (далее – ГЖИ НСО), в котором изложена просьба «не препятствовать ГЖИ в осуществлении государственных полномочий и обеспечить доступ инспектора в жилое помещение».

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