В США предупредили об угрозе для экономики из-за новых санкций против России

Три ведущих демократа Палаты представителей США предупредили, что законопроект о санкциях против России и Ирана имени покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) может принести американской экономике больше вреда, чем пользы.
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