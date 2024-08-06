Япония теряет суверенитет и идентичность — РВИО

Япония предает свою историческую и культурную память и утрачивает суверенитет и идентичность, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, 6 августа сообщает РИА Новости.
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