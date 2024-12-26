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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поздравляем со вторым местом в игре ´ЧТо? Где? Когда?´.

Поздравляем со вторым местом в игре ´ЧТо? Где? Когда?´.

23 декабря состоялся 1 этап городского Школьного кубка по игре ´Что? Где? Когда?´????Для поддержки и развития интеллектуального движения школьников Бобруйска центр дополнительного образования детей и молодёжи организовал турнир, в котором приняло участие 30 команд учреждений общего среднего образования.

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