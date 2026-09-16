Киләсе җәйдә «Нармонка» балалар лагере яңартылган форматта ачыла

Киләсе җәйдә «Нармонка» балалар лагере яңартылган форматта ачылачак. Лагерь «Зилант» дип аталачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итте.
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