В Германии предложили странам НАТО сбивать российские ракеты

НАТО может сбивать российские ракеты в небе над Украиной с территории членов альянса, это законно. Такую позицию выдвинул старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, экс-чиновник Минобороны Германии Нико Ланге.
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