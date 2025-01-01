Военнослужащих самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО, поздравил с Новым годом Дед Мороз

Сказочный персонаж в исполнении заместителя командира полка по военно-политической работе с позывным «Левитан» приехал к артиллеристам гвардейского соединения с поздравлениями, вручив им памятные подарки.
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