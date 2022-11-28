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Кудашов не считает, что Демков сыграл ключевую роль в матче с минским «Динамо»: «Я даже не знаю, какой у него номер»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от минского «Динамо». Москвичи проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:6.

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