«Это очень страшная вещь», США изучают опыт украино-российской войны, — Трамп

«Это очень страшная вещь», США изучают опыт украино-российской войны, заявил Трамп. «Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется также быстро, как война», — заявил президент США выпускникам военной академии в Вест-Пойнте.
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