«Это очень страшная вещь», США изучают опыт украино-российской войны, — Трамп

«Это очень страшная вещь», США изучают опыт украино-российской войны, заявил Трамп. «Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется также быстро, как война», — заявил президент США выпускникам военной академии в Вест-Пойнте.