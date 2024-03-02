Кстати, о предателях...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Наталия
Пусть благодарят Де Голля, которого они , в свое время, тоже предали, за то, что их включили в число победителей во Второй Мировой войне.
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15 час.
Аршак Меликджанян
Де Голля, а самое главное Сталина.
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15 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Их включили в число победителей во Второй Мировой войне.&quot; Чем вывели из равновесия даже немца, внешне невозмутимого Кейтеля, которого привезли в Потсдам подписывать акт о капитуляции гитлеровцев. Войдя в зал и увидев среди представителей союзных держав француза, Кейтель воскликнул: &quot;Как, и эти тоже нас победили??&quot;
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13 час.

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