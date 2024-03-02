ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Помню, как в какой-то очередной студии Максим Юсин задницу рвал на фашистский крест, когда кто-то из присутствоваших критиковал Францию и Макрона за какое-то высказывание или действие, направленное против России.
Кстати, о предателях...
Комментарии
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Наталия
Пусть благодарят Де Голля, которого они , в свое время, тоже предали, за то, что их включили в число победителей во Второй Мировой войне.
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15 час.
Аршак Меликджанян
Де Голля, а самое главное Сталина.
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15 час.
Bogdan Stupin
"...Их включили в число победителей во Второй Мировой войне." Чем вывели из равновесия даже немца, внешне невозмутимого Кейтеля, которого привезли в Потсдам подписывать акт о капитуляции гитлеровцев. Войдя в зал и увидев среди представителей союзных держав француза, Кейтель воскликнул: "Как, и эти тоже нас победили??"
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13 час.
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