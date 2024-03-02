Кстати, о предателях...

Пусть благодарят Де Голля, которого они , в свое время, тоже предали, за то, что их включили в число победителей во Второй Мировой войне.

Bogdan Stupin

"...Их включили в число победителей во Второй Мировой войне." Чем вывели из равновесия даже немца, внешне невозмутимого Кейтеля, которого привезли в Потсдам подписывать акт о капитуляции гитлеровцев. Войдя в зал и увидев среди представителей союзных держав француза, Кейтель воскликнул: "Как, и эти тоже нас победили??"