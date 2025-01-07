Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил цех по производству электронных медизделий

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» увеличила производственные мощности и запустила модернизированный цех по производству электронных модулей, используемых при изготовлении медицинских изделий .
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