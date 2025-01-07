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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил цех по производству электронных медизделий

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил цех по производству электронных медизделий

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» увеличила производственные мощности и запустила модернизированный цех по производству электронных модулей, используемых при изготовлении медицинских изделий .

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