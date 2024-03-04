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Песков высказался о разговоре офицеров ФРГ про удары ракетами по Крымскому мосту

Песков высказался о разговоре офицеров ФРГ про удары ракетами по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
О чем это говорит ?А говорит это о том ,что практически во всех странах мира есть здравомыслящие люди ,которые прекрасно понимают все последствия ,которыми чреваты такого рода  шаги .Поэтому и стремяться паривлечь к этому внимание мировой общественности ,которая, в отличии от безумцев во власти, стремится предотварить мир от скатывания в 3МВ,последнюю ,после которой опять придется искать корешки и охотиться с палками ....
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