Песков высказался о разговоре офицеров ФРГ про удары ракетами по Крымскому мосту

Ю

Юрий Зубрин

О чем это говорит ?А говорит это о том ,что практически во всех странах мира есть здравомыслящие люди ,которые прекрасно понимают все последствия ,которыми чреваты такого рода шаги .Поэтому и стремяться паривлечь к этому внимание мировой общественности ,которая, в отличии от безумцев во власти, стремится предотварить мир от скатывания в 3МВ,последнюю ,после которой опять придется искать корешки и охотиться с палками ....