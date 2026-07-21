Политика как он...
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Политика как она есть

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Робби Уильямс ответил на обвинения в употреблении наркотиков: «Я просто хочу извиниться»

Робби Уильямс ответил на обвинения в употреблении наркотиков: «Я просто хочу извиниться»

Робби Уильямс прояснил ситуацию с вирусным видео с финала чемпионата мира по футболу 2026 года. По словам певца, белый предмет, упавший с его лица на микрофон во время прямого эфира, был мятной конфетой, а не наркотическим средством, как подозревали фанаты.

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