Робби Уильямс ответил на обвинения в употреблении наркотиков: «Я просто хочу извиниться»

Робби Уильямс прояснил ситуацию с вирусным видео с финала чемпионата мира по футболу 2026 года. По словам певца, белый предмет, упавший с его лица на микрофон во время прямого эфира, был мятной конфетой, а не наркотическим средством, как подозревали фанаты.