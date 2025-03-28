Сотовые операторы обнуляют роуминг после землетрясения в Юго-Восточной Азии

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (бывший Tele2) обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Мьянме, Таиланде и Бангладеш, на фоне последствий землетрясения, которое произошло 28 марта в Юго-Восточной Азии, сообщили в компании.