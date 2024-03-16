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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Пул о переводе на скамейку: «До этого я не мог делать то, что привык делать на площадке»

По словам защитника «Уизардс», во второй пятерке у него появилась возможность проявлять больше инициативы и чаще оказываться с мячом в руках, как это было ранее в «Уорриорз».

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