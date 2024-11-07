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Поклонская процитировала Ленина и порассуждала о насилии

Поклонская процитировала Ленина и порассуждала о насилии

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская привела в своем Telegram-канале цитату Владимира Ленина. Революционер допускал организацию насилия во имя интересов рабочих.

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Комментарии
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Eduard
Всех этих &amp;quot;революционеров&amp;quot; и &amp;quot;перевертышей&amp;quot; надо вешать за яйца, от них вреда в сотни раз больше чем есть.К тому же в стране живут не только рабочие и крестьяне,но и другие служазие,чиновники,врачи и учителя,но привелегии пытаются рабочим и крестьянам дать!
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16 час.
Eduard
Украина очередной пример того,как под благородными якобы лозунгами у власти появляется всякого гавно и начинается Гражданская война.Везде есть богатые и бедные,но перевороты и революции глупые только у нас.Это не просто так!
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16 час.

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