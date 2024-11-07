Поклонская процитировала Ленина и порассуждала о насилии

Eduard

Всех этих &quot;революционеров&quot; и &quot;перевертышей&quot; надо вешать за яйца, от них вреда в сотни раз больше чем есть.К тому же в стране живут не только рабочие и крестьяне,но и другие служазие,чиновники,врачи и учителя,но привелегии пытаются рабочим и крестьянам дать!