У людей с сахарным диабетом 2 типа можно выявить повышенный риск развития некоторых видов рака с помощью простого анализа крови

На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), которое пройдёт в Мадриде с 9 по 13 сентября, будет представлен доклад о возможности выявления людей с повышенным риском развития некоторых видов рака с помощью простого анализа крови.