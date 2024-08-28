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  • Руслан Хусаинов
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У людей с сахарным диабетом 2 типа можно выявить повышенный риск развития некоторых видов рака с помощью простого анализа крови

На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), которое пройдёт в Мадриде с 9 по 13 сентября, будет представлен доклад о возможности выявления людей с повышенным риском развития некоторых видов рака с помощью простого анализа крови.

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