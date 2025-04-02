В США предложили брать тесты на наркотики у Маска и сотрудников DOGE

Член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл вынесла на рассмотрение законопроект, который может заставить миллиардера Илона Маска и сотрудников департамента эффективности правительства (DOGE) проходить плановое тестирование на наркотики.
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