Политика как он...
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Политика как она есть

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В США предложили брать тесты на наркотики у Маска и сотрудников DOGE

В США предложили брать тесты на наркотики у Маска и сотрудников DOGE

Член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл вынесла на рассмотрение законопроект, который может заставить миллиардера Илона Маска и сотрудников департамента эффективности правительства (DOGE) проходить плановое тестирование на наркотики.

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