В США предложили брать тесты на наркотики у Маска и сотрудников DOGE

Политика как она есть

Член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл вынесла на рассмотрение законопроект, который может заставить миллиардера Илона Маска и сотрудников департамента эффективности правительства (DOGE) проходить плановое тестирование на наркотики.