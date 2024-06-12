Хертогенбош (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Вукичем, Эмбер – с Фисом

Сетка турнира здесь. Libema Open Хертогенбош, Нидерланды 10 – 16 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Открытые корты, трава Второй круг Александр Вукич (Австралия) Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 12 июня, 17.
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