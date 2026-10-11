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Мы соседи по планете

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Специалисты рассказали, какие продукты нельзя есть в сыром виде

Специалисты рассказали, какие продукты нельзя есть в сыром виде

Эксперты подготовили список продуктов, от употребления которых в сыром виде следует отказаться. В них содержаться опасные бактерии, пестициды и другие опасные вещества, нарушающие работу пищеварительной системы и способные вызвать отравление.

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