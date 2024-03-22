Стартовал конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств

Получить финансовую поддержку может любое учреждение сферы молодёжной политики. Участникам необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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