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SPORT24.ru

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Ребров: «Главным тренером быть не хочу и никогда не буду. В жизни надо заниматься тем, что тебе нравится»

Ребров: «Главным тренером быть не хочу и никогда не буду. В жизни надо заниматься тем, что тебе нравится»

Бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых Артем Ребров признался, что не намерен работать главным тренером, несмотря на соответствующее образование.

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