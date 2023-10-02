В российском регионе очевидцы отбили школьницу у стаи собак

В Чите стая огромных собак напала на 15-летнюю школьницу. Девочку спасли вовремя подоспевшие соседи. Все произошло, когда девятиклассница шла по тропинке между улицами Ленской и Новопутейской, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.
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