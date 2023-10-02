РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Испытание, это ещё не поражение цели. Так что сделать стоит, если есть полигон для этого.Песков оценил иде...
  • Александр Виноградов
    Вот пусть и закопают эту проститутку в изряеле.А в РОССИИ ей не ху.. делать. Меньше вони и воздух чище будет.«Собеседник»: Алл...
  • фарид сабиров
    А нам пенсионерам второй год подряд трындят что повышается каждый месяц а как итог . У жены в том году было 12.450 и ...Российским чиновн...

В российском регионе очевидцы отбили школьницу у стаи собак

В российском регионе очевидцы отбили школьницу у стаи собак

В Чите стая огромных собак напала на 15-летнюю школьницу. Девочку спасли вовремя подоспевшие соседи. Все произошло, когда девятиклассница шла по тропинке между улицами Ленской и Новопутейской, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх