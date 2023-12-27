Битва года. Уголь vs тарифы РЖД. Борьба железнодорожников и угольщиков за место под ЖД-солнцем перетекает из 2023 года в 2024

Вечная борьба угольщиков за место на дороге и льготные тарифы обещает перестать быть банальной. Предложение РЖД перевести уголь во 2-й или 3-й тарифный класс грозит угольной отрасли большими финансовыми потерями в пользу железнодорожной монополии.
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