Битва года. Уголь vs тарифы РЖД. Борьба железнодорожников и угольщиков за место под ЖД-солнцем перетекает из 2023 года в 2024

Вечная борьба угольщиков за место на дороге и льготные тарифы обещает перестать быть банальной. Предложение РЖД перевести уголь во 2-й или 3-й тарифный класс грозит угольной отрасли большими финансовыми потерями в пользу железнодорожной монополии.