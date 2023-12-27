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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Битва года. Уголь vs тарифы РЖД. Борьба железнодорожников и угольщиков за место под ЖД-солнцем перетекает из 2023 года в 2024

Битва года. Уголь vs тарифы РЖД. Борьба железнодорожников и угольщиков за место под ЖД-солнцем перетекает из 2023 года в 2024

Вечная борьба угольщиков за место на дороге и льготные тарифы обещает перестать быть банальной. Предложение РЖД перевести уголь во 2-й или 3-й тарифный класс грозит угольной отрасли большими финансовыми потерями в пользу железнодорожной монополии.

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