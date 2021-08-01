Внимание, высокая пожароопасность!

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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