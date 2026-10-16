Утренний дайджест.Бруну Фернандеш хочет перейти в «Барселону»Будущее 32-летнего полузащитника Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» находится под большим вопросом.
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