На Камчатке полицейскими выявлен факт мошенничества, совершенное организованной группой

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили мошенничество, совершенное двумя местными жительницами: представителем МКУ и директором подрядной организации, которая занимается отловом бездомных собак и их содержанием.