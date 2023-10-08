Вдохновляющие примеры деревенской эстетики на снимках

В эпоху сумасшедших трендов мода на деревню — просто бальзам для уставших глаз. Представьте себе жизнь в объятиях природы, утро, проведенное в лучах солнца, и собственный сад на заднем дворе дома вдали от городской суеты.
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