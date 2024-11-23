«Близкие говорили, что на меня неприятно смотреть» Почему миллионы людей истязают себя, пытаясь обрести идеальное тело?

В конце ноября вышла вторая книга московской писательницы Софьи Асташовой — «Любовь моя Ана». Аной экстремально худеющие девушки между собой называют нервную анорексию — расстройство пищевого поведения, связанное с частичным или полным отказом от еды.
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