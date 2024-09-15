Дан старт Всероссийского Конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции пройдет Всероссийский Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
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