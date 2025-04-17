Профсоюз ЖКХ предлагает работникам отрасли сказать свои ´80 слов о мире´ в память о поколении Победителей.

В 2025 г. Беларусь будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В канун юбилейной даты Белорусский профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания продолжает онлайн-проект ´80 слов о мире´, который стартовал в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии