Профсоюз ЖКХ предлагает работникам отрасли сказать свои ´80 слов о мире´ в память о поколении Победителей.

В 2025 г. Беларусь будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В канун юбилейной даты Белорусский профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания продолжает онлайн-проект ´80 слов о мире´, который стартовал в прошлом году.