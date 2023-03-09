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Брэдли Бил упустил возможность сравнять счет на последней минуте матча с «Атлантой»

Брэдли Бил упустил возможность сравнять счет на последней минуте матча с «Атлантой»

«Атланта» в среду вырвала победу у «Вашингтона» в выездном матче – 122:120. На последней минуте Брэдли Бил перехватил мяч у Трэя Янга при 115:117, но не смог сравнять счет во время быстрой атаки.

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