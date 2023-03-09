Брэдли Бил упустил возможность сравнять счет на последней минуте матча с «Атлантой»

«Атланта» в среду вырвала победу у «Вашингтона» в выездном матче – 122:120. На последней минуте Брэдли Бил перехватил мяч у Трэя Янга при 115:117, но не смог сравнять счет во время быстрой атаки.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии