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РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорной матч

РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорной матч

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от любой деятельности, связанной с футболом, бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча.

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