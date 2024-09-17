Автопилот делает водителя менее внимательным — исследования

Системы автономизации автомобилей приводят к снижению внимания водителей к дороге, следует из исследований Страхового института дорожной безопасности США (IIHS) и Центра транспорта и логистики AgeLab Массачусетского технологического института (MIT), 17 сентября сообщает американское издание об информационных технологиях ARS Technica.