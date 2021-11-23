Госдеп: Вашингтону неизвестны намерения Москвы в отношении Киева

wikipedia.org / Mike Peel / CC BY-SA 4.0 Американский госдеп на информацию о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину, сообщил, что Вашингтон не знает намерения Москвы, а отталкивается от известных методов, по которым действует Кремль.
wikipedia.org / Mike Peel / CC BY-SA 4.0 Американский госдеп на информацию о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину, сообщил, что Вашингтон не знает намерения Москвы, а отталкивается от известных методов, по которым действует Кремль.
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