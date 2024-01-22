Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Магнитная буря обрушится на Землю 23 января

Магнитная буря обрушится на Землю 23 января

Магнитная буря накроет Землю завтра, 23 января. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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