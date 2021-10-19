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За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 149, в городе Алматы – 250, в городе Шымкент – 33, в Акмолинской области – 126, в Актюбинской области – 15, в Алматинской области – 111, в Атырауской области – 24, в ВКО – 85, в Жамбылской области – 13, в ЗКО – 15, в Карагандинской области – 148, в Костанайской области – 103, в Кызылординской области – 14, в Мангистауской области – 7, в Павлодарской области – 159, в СКО – 128, в Туркестанской области – 7.

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