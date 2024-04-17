Раскрыта мошенническая схема хищения денежных средств для оборонного предприятия

Вступил в законную силу обвинительный приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении коммерсантов, которые организовали хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, выделенных для областного оборонного предприятия в ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».