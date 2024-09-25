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Царьград

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Русский музей завершил реставрацию легендарного «Последнего дня Помпеи»

Русский музей завершил реставрацию легендарного «Последнего дня Помпеи»

Государственный Русский музей закончил реставрацию легендарной картины художника Карла Брюллова «Последний день Помпеи», которая была написана им в 1833 году.

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