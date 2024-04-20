РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Власть обязана защитить людей и ДЕТЕЙ"Бог всего мира" ...
  • Сергей
    Воткнуть ему в жопу веник и сделать из него алтайский флюгер!!"Бог всего мира" ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, как можно было идти в магазин без бронежилета.Мужчину застрелил...

Мужчина расстрелял оппонента из "травмата" в Дагестане

Мужчина расстрелял оппонента из "травмата" в Дагестане

Известия/Сергей Коньков В Дербенте правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в стрельбе, который несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия во время конфликта, сообщило ГУ МВД по республике Дагестан в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх