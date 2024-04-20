Мужчина расстрелял оппонента из "травмата" в Дагестане

Известия/Сергей Коньков В Дербенте правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в стрельбе, который несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия во время конфликта, сообщило ГУ МВД по республике Дагестан в своем Telegram-канале.