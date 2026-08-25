ЦСКА отдал Соловьева в аренду «Шанхаю». 21-летний форвард провел прошлый сезон в ВХЛ

ЦСКА отдал 21-летнего Егора Соловьева в аренду « Шанхаю ». Соглашение рассчитано на год. В прошлом сезоне форвард провел 2 матча в Fonbet КХЛ за армейцев и 51 матч (28, 13+15 очков) за « Звезду » в Olimpbet ВХЛ.