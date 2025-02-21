В Хабаровске госавтоинспекторы и общественники организовали профилактическую акцию «Защитники за рулем»

Традиционно в преддверии Днем защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Хабаровску совместно с председателем Общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Александром Хорошевым и активистами Всероссийского общества автомобилистов поздравили мужчин-водителей с праздником.
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